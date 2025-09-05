Minsa explica diferencia entre urgencias y emergencias y pide uso responsable de hospitales

El Ministerio de Salud ( Minsa ) hizo un llamado a la ciudadanía a utilizar de forma responsable los servicios de urgencias y emergencias disponibles en hospitales y centros de salud del país, con el objetivo de garantizar una atención médica oportuna y priorizar a los pacientes más graves.

El coordinador de Emergencias Médicas del Minsa, Vicente Oliver Paredes, explicó que en Panamá las áreas de urgencias corresponden a los centros de salud, mientras que las salas de emergencias se ubican en hospitales de segundo y tercer nivel. “La función principal de estas áreas es atender al paciente grave; no es lo mismo un centro de salud que un hospital de mayor complejidad”, subrayó.

Diferencia entre urgencia y emergencia

Emergencia : requiere atención inmediata para salvar vidas y minimizar daños (accidentes graves, hemorragias intensas, fracturas expuestas, amputaciones, entre otros).

: requiere atención inmediata para salvar vidas y minimizar daños (accidentes graves, hemorragias intensas, fracturas expuestas, amputaciones, entre otros). Urgencia: casos importantes que no representan un peligro vital inmediato, pero necesitan atención médica rápida.

Minsa explica cuándo debe llamarse al 9-1-1

image

El número nacional de emergencias es el 9-1-1, gratuito y accesible desde todo el país. Ante un riesgo vital, se debe llamar de inmediato para que el sistema coordine la respuesta con Bomberos, Sinaproc, Cruz Roja, Minsa u otras instituciones. Si no se trata de emergencia, el 9-1-1 orienta al ciudadano hacia el centro de atención más adecuado.

Clasificación de pacientes (triaje)

Al llegar a urgencias, los pacientes son clasificados por colores:

Azul : no es urgencia ni emergencia.

: no es urgencia ni emergencia. Verde : puede resolverse en un centro de menor complejidad.

: puede resolverse en un centro de menor complejidad. Amarillo : urgencia.

: urgencia. Anaranjado : urgencia mayor.

: urgencia mayor. Rojo: emergencia crítica que requiere atención inmediata.

Paredes enfatizó que la atención no se da por orden de llegada, sino por la gravedad del caso, para asegurar que los pacientes críticos reciban prioridad.

image

En los centros de urgencias suelen atenderse niños con diarreas, vómitos o cuadros respiratorios; adultos mayores con enfermedades crónicas complicadas; adultos jóvenes con accidentes laborales. En contraste, situaciones leves como resfriados comunes, dolores musculares o fiebre controlable deben resolverse en consultas externas, policlínicas o centros de salud cercanos.

“El uso responsable de los servicios de salud evita la saturación de hospitales y permite que quienes realmente enfrentan emergencias reciban atención inmediata”, recalcó el funcionario. El Minsa reiteró su compromiso de fortalecer la red hospitalaria y pidió a la población actuar con conciencia y solidaridad en el uso de los servicios médicos.