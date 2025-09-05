Boda masiva en septiembre: Tribunal Electoral detalla pasos y requisitos para parejas

El Tribunal Electoral anunció que el martes 30 de septiembre se realizará una boda masiva en su sede de Ancón. Para participar, todas las parejas interesadas de los circuitos 8-3 y 8-4 deberán seguir los pasos establecidos por la institución.
Requisitos para la boda masiva
- Dos testigos mayores de edad, sin vínculo de cuarto grado de consanguinidad (familia por sangre o adoptiva).
- Declaración firmada por la pareja, que será entregada a la autoridad que presidirá el matrimonio civil.
- Certificados de nacimiento y de soltería.
- Cédula vigente de los contrayentes y de los testigos, con fotocopias.
Información adicional:
- El matrimonio civil en el Tribunal Electoral es totalmente gratuito.
- Los anillos son opcionales; solo son obligatorios los requisitos mencionados.
- Es necesario acudir de forma presencial para verificar los requisitos y, una vez completado este proceso, llenar el formulario correspondiente.