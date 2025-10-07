Estudiantes beneficiados con auxilios económicos del IFARHU enfrentarán audiencia.

Fiscales Anticorrupción del Ministerio Público detallaron algunos de los casos de alto perfil en los que se investiga a exfuncionarios por presuntos delitos contra entidades estatales como la Caja de Seguro Social (CSS), la Dirección General de Ingresos (DGI), el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos ( IFARHU ).

En relación con el caso AIG y el uso de la plataforma de pagos digital Listo Wallet, se han aprehendido cuatro personas por los delitos de peculado, corrupción de servidores públicos y asociación ilícita para delinquir.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1975616633046770062&partner=&hide_thread=false Fiscales superiores Anticorrupción brindaron un informe de las causas que se siguen en casos de alto perfil, donde se investiga a exfuncionarios por presuntos delitos contra entidades como la @CSSPanama, @DGIpma, @MOPPma y el @IFARHU. pic.twitter.com/PqQ6funatD — Telemetro Reporta (@TReporta) October 7, 2025

Sobre el caso relacionado con la DGI, se informó que colaboradores de la entidad accedieron sin autorización al portal e-Tax 2.0, donde realizaron trámites de cesión de créditos millonarios a contribuyentes o empresas que no tenían derecho a esos beneficios.

Investigaciones por los auxilios económicos del IFARHU

En cuanto al caso del IFARHU, este jueves comparecerán cinco estudiantes, mientras que el viernes lo harán trece más, quienes enfrentarán audiencias ante el Sistema Penal Acusatorio, por presuntos delitos contra la fe pública y la corrupción de funcionarios, en el marco de las investigaciones sobre el otorgamiento irregular de auxilios económicos.

Hasta el momento, 28 estudiantes beneficiarios están siendo investigados por el delito de peculado, aunque solo cinco han sido imputados formalmente.