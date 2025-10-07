Calendario de pagos a jubilados y pensionados: Fechas del segundo cobro en octubre y noviembre

La Caja de Seguro Social (CSS) publicó el calendario oficial de pagos para jubilados y pensionados correspondiente al último trimestre del año 2025, con las fechas programadas para los meses de octubre, noviembre y diciembre.

Además, la entidad informó que durante este período los beneficiarios recibirán bonos adicionales financiados por el Tesoro Nacional, en cumplimiento de la Ley 438, que destina fondos del impuesto selectivo al consumo de bebidas alcohólicas.

Fechas de pago a jubilados y pensionados en octubre y noviembre

Calendario de pago a jubilados y pensionados.jpg Css.gob.pa

Segunda quincena de Octubre

ACH: lunes 20 de octubre

lunes 20 de octubre Cheques: martes 21 de octubre

Noviembre

ACH: miércoles 5 y jueves 20 de noviembre

miércoles 5 y jueves 20 de noviembre Cheques: jueves 6 y viernes 21 de noviembre

Pago de bono permanente y navideño a jubilados y pensionados

En el mes de diciembre, los jubilados y pensionados del país recibirán dos beneficios económicos especiales: el bono permanente y el bono navideño, ambos otorgados por el Gobierno Nacional.

La Caja de Seguro Social aclaró que su función en este proceso es únicamente la de pagadora, mientras que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) es el encargado de garantizar la transferencia de los fondos para estos desembolsos.

Estos pagos representan un alivio económico para más de 300 mil jubilados y pensionados a nivel nacional, quienes dependen de estas transferencias para cubrir sus gastos de fin de año.