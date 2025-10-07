Panamá Nacionales -  7 de octubre de 2025 - 09:03

¡No te pierdas Fitness Experience! Alcaldía de Panamá realizará actividad deportiva

La Alcaldía de Panamá realizará este domingo el ‘Fitness Experience’ en Mi Pueblito, una jornada deportiva por la lucha contra el cáncer.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Alcaldía de Panamá invita a la comunidad a participar en el ‘Fitness Experience: La lucha contra el cáncer’, una actividad deportiva y de concienciación que se llevará a cabo este domingo 12 de octubre, en la Plaza Afroantillana de Mi Pueblito, desde las 6:00 a.m. hasta las 12:00 del mediodía.

Con una entrada simbólica de $1.00, el evento busca promover la actividad física como herramienta para mantener un estilo de vida saludable y apoyar la lucha contra el cáncer, uniéndose a las iniciativas del mes de la cinta rosada y celeste.

Alcaldía de Panamá organiza actividad deportiva el 12 de octubre

Durante la jornada, los asistentes podrán disfrutar de clases grupales de fitness, música, presentaciones artísticas y espacios de orientación sobre salud y bienestar. Además, se espera la participación de instructores y voluntarios comprometidos con la causa.

La Alcaldía de Panamá reiteró su compromiso con el fomento de actividades recreativas y de prevención que fortalezcan la salud física y emocional de los ciudadanos.

