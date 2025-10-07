¡No te pierdas Fitness Experience! Alcaldía de Panamá realizará actividad deportiva

La Alcaldía de Panamá invita a la comunidad a participar en el ‘Fitness Experience: La lucha contra el cáncer’, una actividad deportiva y de concienciación que se llevará a cabo este domingo 12 de octubre, en la Plaza Afroantillana de Mi Pueblito, desde las 6:00 a.m. hasta las 12:00 del mediodía.

Con una entrada simbólica de $1.00, el evento busca promover la actividad física como herramienta para mantener un estilo de vida saludable y apoyar la lucha contra el cáncer, uniéndose a las iniciativas del mes de la cinta rosada y celeste.

La Alcaldía de Panamá llevará a cabo el 'Fitness Experience: La lucha contra el cáncer', en la Plaza Afroantillana de Mi Pueblito, este domingo 12 de octubre en horario de 6:00 a.m. a 12:00 m.d., con un costo de entrada de $1.00.

Durante la jornada, los asistentes podrán disfrutar de clases grupales de fitness, música, presentaciones artísticas y espacios de orientación sobre salud y bienestar. Además, se espera la participación de instructores y voluntarios comprometidos con la causa.

La Alcaldía de Panamá reiteró su compromiso con el fomento de actividades recreativas y de prevención que fortalezcan la salud física y emocional de los ciudadanos.