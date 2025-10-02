Alcaldía de Panamá implementa su primer manual para regular donaciones.

Con su publicación en Gaceta Oficial el 23 de septiembre de 2025, entró en vigencia el nuevo procedimiento que establece un protocolo administrativo para la recepción de donaciones en la Alcaldía de Panamá .

El documento, titulado Manual de Donaciones de la Alcaldía de Panamá, fue elaborado tras un trabajo conjunto entre el equipo técnico de la Contraloría General de la República (CGRP) y la Dirección de Auditoría Interna de la Alcaldía, con el objetivo de regular de manera eficiente y transparente la recepción de bienes de consumo donados.

La resolución 2849-2025, emitida por la Contraloría y publicada en Gaceta Oficial, oficializa este manual como parte del marco normativo. E proceso de elaboración tomó aproximadamente seis meses y contó con la orientación técnica de la Dirección de Métodos y Sistemas de Contabilidad.

Isis Jurado, directora de Auditoría Interna de la Alcaldía de Panamá, destacó que el manual refuerza la transparencia, la trazabilidad y el uso responsable de los recursos donados, alineándose con las normas de control interno gubernamental.

Con su entrada en vigencia, inicia la fase de implementación, durante la cual se continuará con la capacitación de todas las unidades gestoras de la Alcaldía, a fin de garantizar su adecuada aplicación.