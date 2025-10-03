Alcaldía de Panamá entrega calcomanías de octubre 2025: requisitos y horarios

La Alcaldía de Panamá informó que ya están disponibles las calcomanías vehiculares correspondientes a octubre de 2025, las cuales pueden retirarse en el Centro de Entrega de Placas del Parque Francisco Arias Paredes y en las agencias municipales autorizadas.
Los propietarios de vehículos inscritos en el municipio deben cumplir con los siguientes requisitos obligatorios para retirar el distintivo:
- Estar Paz y Salvo Municipal.
- Haber pagado el Impuesto de Circulación Vehicular.
- Estar Paz y Salvo con la ATTT.
- Tener el Revisado Vehicular vigente correspondiente al mes.
Para confirmar el estatus del vehículo, los contribuyentes pueden realizar la verificación en línea ingresando con número de placa y cédula en el enlace oficial de la Alcaldía.
Horarios para retiro de calcomanía en la Alcaldía de Panamá
Centro de Entrega de Placas (Parque Francisco Arias Paredes):
- Lunes a viernes: 7:00 a.m. a 6:00 p.m.
- Sábados: 7:00 a.m. a 3:00 p.m.
Agencias Municipales:
- Lunes a viernes: 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Con este proceso, la Alcaldía busca agilizar el retiro de calcomanías y garantizar que los vehículos circulen en regla y en cumplimiento con la normativa vigente.