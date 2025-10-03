Panamá Nacionales -  3 de octubre de 2025 - 14:36

Alcaldía de Panamá entrega calcomanías de octubre 2025: requisitos y horarios

La Alcaldía de Panamá inició la entrega de calcomanías de octubre 2025. Conoce requisitos, horarios y centros habilitados para retirar el distintivo.

Alcaldía de Panamá entrega calcomanías

Alcaldía de Panamá entrega calcomanías

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Alcaldía de Panamá informó que ya están disponibles las calcomanías vehiculares correspondientes a octubre de 2025, las cuales pueden retirarse en el Centro de Entrega de Placas del Parque Francisco Arias Paredes y en las agencias municipales autorizadas.

Los propietarios de vehículos inscritos en el municipio deben cumplir con los siguientes requisitos obligatorios para retirar el distintivo:

  • Estar Paz y Salvo Municipal.
  • Haber pagado el Impuesto de Circulación Vehicular.
  • Estar Paz y Salvo con la ATTT.
  • Tener el Revisado Vehicular vigente correspondiente al mes.

Para confirmar el estatus del vehículo, los contribuyentes pueden realizar la verificación en línea ingresando con número de placa y cédula en el enlace oficial de la Alcaldía.

Horarios para retiro de calcomanía en la Alcaldía de Panamá

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1974193935708045336&partner=&hide_thread=false

Centro de Entrega de Placas (Parque Francisco Arias Paredes):

  • Lunes a viernes: 7:00 a.m. a 6:00 p.m.
  • Sábados: 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

Agencias Municipales:

  • Lunes a viernes: 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Con este proceso, la Alcaldía busca agilizar el retiro de calcomanías y garantizar que los vehículos circulen en regla y en cumplimiento con la normativa vigente.

En esta nota:
Seguir leyendo

Alcaldía de Panamá aprueba moratoria especial del impuesto de circulación

Regresa "Un Viernes Picante" al Mercado San Felipe Neri por la Alcaldía

Alcaldía de Panamá habilita transporte gratuito hacia el Parque Norte para ver los Premios Juventud 2025

Recomendadas

Más Noticias