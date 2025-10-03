Anuncian cierre temporal de acceso a Panamá Pacífico este sábado 4 de octubre

La Agencia Panamá Pacífico informó que el acceso al área de Panamá Pacífico estará cerrado este sábado 4 de octubre, en horario de 8:00 p.m. a 2:00 a.m., debido a trabajos de izaje correspondientes al proyecto de la Subestación Eléctrica.
Cierre temporal de acceso a Panamá Pacífico
Como alternativa, la agencia recomienda utilizar el Boulevard Panamá Pacífico, vía principal de acceso, mientras se realizan las labores. Se exhorta a conductores y visitantes a planificar su ingreso y salida con anticipación y respetar las indicaciones de seguridad durante el cierre temporal.