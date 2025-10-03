Panamá Nacionales -  3 de octubre de 2025 - 11:26

Anuncian cierre temporal de acceso a Panamá Pacífico este sábado 4 de octubre

El acceso a Panamá Pacífico estará cerrado el sábado 4 de octubre de 8:00 p.m. a 2:00 a.m. por trabajos de izaje en la Subestación Eléctrica.

Anuncian cierre temporal de acceso a Panamá Pacífico

Anuncian cierre temporal de acceso a Panamá Pacífico

Web Panamá Pacífico
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Agencia Panamá Pacífico informó que el acceso al área de Panamá Pacífico estará cerrado este sábado 4 de octubre, en horario de 8:00 p.m. a 2:00 a.m., debido a trabajos de izaje correspondientes al proyecto de la Subestación Eléctrica.

Cierre temporal de acceso a Panamá Pacífico

Como alternativa, la agencia recomienda utilizar el Boulevard Panamá Pacífico, vía principal de acceso, mientras se realizan las labores. Se exhorta a conductores y visitantes a planificar su ingreso y salida con anticipación y respetar las indicaciones de seguridad durante el cierre temporal.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1974147338353476077&partner=&hide_thread=false
En esta nota:
Seguir leyendo

¿Qué incluye la caja navideña del IMA este 2025 por B/.15.00?

PRD registra 45 postulaciones para cinco cargos vacantes en el Comité Ejecutivo Nacional

Autoridad Nacional de Descentralización inicia trámite para pago de Prima de Antigüeda

Recomendadas

Más Noticias