Minsa confirma primera muerte por dengue grave en 2025

El Ministerio de Salud (Minsa) confirmó este viernes el primer deceso por dengue grave en lo que va del año. La víctima es una mujer de 49 años, según informaron las autoridades sanitarias. En el último informe epidemiológico se contabilizan 428 casos de dengue, de los cuales 18 presentan signos de alarma y 2 fueron clasificados como graves.

Minsa confirma primera muerte por dengue grave en Panamá

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MINSAPma/status/1974185870841557183&partner=&hide_thread=false #LosSantos | Informamos el primer deceso por dengue grave: mujer de 49 años. Se reportan 428 casos, 18 con signos de alarma y 2 graves. Minsa reitera el llamado a eliminar criaderos y acudir al centro de salud ante síntomas. #MinsaPanamá pic.twitter.com/E3CMoOPPHR — Ministerio de Salud de Panamá (@MINSAPma) October 3, 2025

El Minsa reiteró su llamado a la población a eliminar criaderos de mosquitos en viviendas y comunidades, así como a acudir al centro de salud más cercano ante síntomas como fiebre, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolores musculares y erupciones en la piel.

Las autoridades advierten que el dengue puede complicarse rápidamente, por lo que insisten en no automedicarse y buscar atención médica de inmediato si aparecen signos de alarma como dolor abdominal intenso, vómitos persistentes o sangrado.