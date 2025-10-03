Panamá Nacionales -  3 de octubre de 2025 - 14:28

Minsa confirma primera muerte por dengue grave en 2025

Una mujer de 49 años murió por dengue grave en Panamá. El Minsa reporta 428 casos y reitera el llamado a eliminar criaderos y acudir al centro de salud.

Minsa confirma primera muerte por dengue grave

Minsa confirma primera muerte por dengue grave

@MINSA
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Salud (Minsa) confirmó este viernes el primer deceso por dengue grave en lo que va del año. La víctima es una mujer de 49 años, según informaron las autoridades sanitarias. En el último informe epidemiológico se contabilizan 428 casos de dengue, de los cuales 18 presentan signos de alarma y 2 fueron clasificados como graves.

Minsa confirma primera muerte por dengue grave en Panamá

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MINSAPma/status/1974185870841557183&partner=&hide_thread=false

El Minsa reiteró su llamado a la población a eliminar criaderos de mosquitos en viviendas y comunidades, así como a acudir al centro de salud más cercano ante síntomas como fiebre, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolores musculares y erupciones en la piel.

Las autoridades advierten que el dengue puede complicarse rápidamente, por lo que insisten en no automedicarse y buscar atención médica de inmediato si aparecen signos de alarma como dolor abdominal intenso, vómitos persistentes o sangrado.

En esta nota:
Seguir leyendo

MINSA: Fallece mujer de 36 años tras parto en domicilio, recién nacida se encuentra estable

Minsa habilita citas de mamografía para octubre 2025 a través de RAISA

Minsa y CSS capacitan médicos en salud cardiovascular para fortalecer la prevención

Recomendadas

Más Noticias