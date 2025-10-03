Colapso de tubería afecta Hospital "Chicho" Fábrega

Este viernes se reportó el colapso de una tubería interna en el Hospital Dr. Luis “Chicho” Fábrega , ubicado en la provincia de Veraguas.

Colapso de tubería provoca filtraciones en el Hospital

Se reporta el colapso de una tubería interna en el Hospital Dr. Luis "Chicho" Fábrega, en la provincia de Veraguas.



En vídeos que circulan en redes sociales se observa el agua cayendo del techo y al personal desalojando el lugar para evitar mojarse debido a esta situación. pic.twitter.com/8bmF09zzcx — Telemetro Reporta (@TReporta) October 3, 2025

En videos difundidos a través de redes sociales, se observa cómo el agua cae desde el techo de las instalaciones, mientras personal médico y pacientes se ven obligados a desalojar temporalmente el área afectada para evitar incidentes.

Hasta el momento, las autoridades del hospital no han informado si el hecho afectará la atención de emergencias o la prestación de otros servicios médicos, aunque se espera un pronunciamiento oficial en las próximas horas. El suceso ha generado preocupación entre usuarios y familiares de pacientes, quienes demandan una pronta respuesta a la situación.