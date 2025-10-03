Veraguas Nacionales -  3 de octubre de 2025 - 13:54

Colapso de tubería afecta Hospital "Chicho" Fábrega

Una tubería colapsó en el Hospital “Chicho” Fábrega de Veraguas, causando filtraciones y el desalojo parcial de personal y pacientes.

Colapso de tubería afecta Hospital

Colapso de tubería afecta Hospital

TReporta

Colapso de tubería provoca filtraciones en el Hospital

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1974182330496667834&partner=&hide_thread=false

En videos difundidos a través de redes sociales, se observa cómo el agua cae desde el techo de las instalaciones, mientras personal médico y pacientes se ven obligados a desalojar temporalmente el área afectada para evitar incidentes.

Hasta el momento, las autoridades del hospital no han informado si el hecho afectará la atención de emergencias o la prestación de otros servicios médicos, aunque se espera un pronunciamiento oficial en las próximas horas. El suceso ha generado preocupación entre usuarios y familiares de pacientes, quienes demandan una pronta respuesta a la situación.

En esta nota:
Seguir leyendo

MINSA informa: Hospital Chicho Fábrega activa plan por falla en ascensores

Ministerio Público investiga posible mala praxis en hospital de Herrera

MINSA repara filtración de agua en sala de gineco-obstetricia del Hospital Luis "Chicho" Fábrega

Recomendadas

Más Noticias