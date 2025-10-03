Colapso de tubería afecta Hospital "Chicho" Fábrega

Este viernes se reportó el colapso de una tubería interna en el Hospital Dr. Luis “Chicho” Fábrega, ubicado en la provincia de Veraguas.
Colapso de tubería provoca filtraciones en el Hospital
En videos difundidos a través de redes sociales, se observa cómo el agua cae desde el techo de las instalaciones, mientras personal médico y pacientes se ven obligados a desalojar temporalmente el área afectada para evitar incidentes.
Hasta el momento, las autoridades del hospital no han informado si el hecho afectará la atención de emergencias o la prestación de otros servicios médicos, aunque se espera un pronunciamiento oficial en las próximas horas. El suceso ha generado preocupación entre usuarios y familiares de pacientes, quienes demandan una pronta respuesta a la situación.