Panamá Nacionales -  3 de octubre de 2025 - 16:20

MINSA repara filtración de agua en sala de gineco-obstetricia del Hospital Luis "Chicho" Fábrega

El MINSA explicó que la filtración se debió a la rotura de una tubería instalada hace aproximadamente 10 años.

MINSA repara filtración de agua en sala de gineco-obstetricia del Hospital Luis Chicho Fábrega.

MINSA repara filtración de agua en sala de gineco-obstetricia del Hospital Luis "Chicho" Fábrega.

@MINSA
Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Salud (MINSA) respondió a una denuncia sobre una filtración de agua en la sala de gineco-obstetricia del Hospital Luis "Chicho" Fábrega, en la provincia de Veraguas, y aseguró que la situación fue atendida y resuelta en menos de 24 horas tras producirse el pasado 14 de septiembre.

Según explicó la entidad, la filtración se debió a la rotura de una tubería instalada hace aproximadamente 10 años, durante la construcción del hospital, la cual ya presentaba signos de deterioro desde hace tres años. El MINSA detalló que el espesor del material utilizado no era adecuado para soportar las exigencias del sistema hidráulico.

"Esa tubería no resistía las variaciones de presión que ocurren cuando las bombas de agua quedan sin energía eléctrica, y luego son reactivadas, generando impulsos de presión elevados", expresó en un comunicado.

Asimismo, informó que se han reparado 6 de los 14 elevadores que estaban fuera de servicio, y ofreció disculpas por los inconvenientes ocasionados tanto al personal de salud como a la comunidad.

