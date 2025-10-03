Dos personas irán a audiencia tras riña en el Colegio José Guardia Vega de Colón.

Este viernes 3 de octubre se realizó una reunión entre las autoridades educativas, Policía Nacional, y docentes del Colegio José Guardia Vega , tras una riña entre estudiantes de décimo y duodécimo grado que dejó a cuatro alumnos heridos y hospitalizados este jueves.

El jefe de la zona policial de Colón, Hermógenes Argüelles, informó que tres personas fueron aprehendidas, aunque solo dos enfrentarán audiencia por su presunta vinculación con el incidente.

Los adolescentes heridos reciben atención en el Hospital Manuel Amador Guerrero de Colón; dos se encuentran bajo observación y, afortunadamente, no se reportan fallecimientos.

La directora del centro educativo, Noemí de Cerrud, indicó que se retomará la revisión de mochilas de los estudiantes, suspendida previamente.