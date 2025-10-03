Pandeportes y MINSA promueven actividad física para adultos mayores.

Como parte del Convenio de Cooperación entre el Instituto Panameño de Deportes ( Pandeportes ) y el Ministerio de Salud (MINSA), este viernes se llevó a cabo una jornada de actividad física para adultos mayores en el Complejo Deportivo de Los Andes, en el marco del Plan de Aceleración Contra la Obesidad.

La actividad incluyó clases dirigidas, ejercicios funcionales, dinámicas grupales y sesiones de concientización sobre estilos de vida saludables, desarrolladas en un ambiente inclusivo y recreativo.

Natasha Alemán, jefa del Departamento de Deportes para Todos de Pandeportes, destacó la relevancia de estas acciones: “Nuestro compromiso es claro: el deporte es salud y debe estar al alcance de todos. Hoy, nuestros adultos mayores demuestran que nunca es tarde para moverse, cuidarse y disfrutar”.

Este esfuerzo conjunto entre Pandeportes y MINSA busca combatir el sedentarismo y fomentar una cultura de prevención desde todas las etapas de la vida, especialmente en poblaciones vulnerables. La jornada forma parte de un calendario nacional que continuará llevando salud, movimiento y bienestar a diversas comunidades del país.