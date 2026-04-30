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Pandeportes revisará estudio hidrológico del Centro de Alto Rendimiento tras inundación

Tras la inundación en los estacionamientos del Centro de Alto Rendimiento Luis “Matador” Tejada, ubicado en Juan Díaz, el director de Pandeportes, Miguel Ordóñez, explicó que al ser un proyecto ubicado en una zona inundable cuenta con un estudio hidrológico que fue aprobado en la pasada administración, el cual será revisado. Ordóñez también indicó que el proyecto tiene acta sustancial de entrega, por lo que aún está bajo garantía y el contratista deberá realizar las correcciones.