Asamblea Nacional aprueba reformas a la ley que reorganiza el Instituto Nacional de Deportes

El proyecto de ley que reorganiza el Instituto Nacional de Deportes, aprobado por la Asamblea Nacional, fue objeto de algunas modificaciones.

Ana Canto
Por Ana Canto

El pleno de la Asamblea Nacional aprobó, con 47 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, en tercer debate, el Proyecto de Ley 100, que adiciona un capítulo a la Ley 16 de 1995, la cual reorganiza el Instituto Nacional de Deportes, y dicta otras disposiciones.

A esta iniciativa se le realizaron algunas modificaciones, luego de haber sido objetada por el Órgano Ejecutivo.

