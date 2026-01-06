Resultados de las votaciones en la Asamblea Nacional ya están disponibles en línea.

Por Ana Canto A partir de este lunes 5 de enero quedó habilitado el registro de los resultados de las votaciones de los diputados durante los debates que se realizan en el pleno de la Asamblea Nacional, tal como lo anunció el presidente del Órgano Legislativo, Jorge Herrera, en su informe del pasado 2 de enero.

A través del portal oficial https://www.asamblea.gob.pa/ también está disponible la información relacionada asistencia de los diputados y el orden de las discusiones diarias.

