Resultados de las votaciones en la Asamblea Nacional ya están disponibles en línea.

A partir de este lunes 5 de enero quedó habilitado el registro de los resultados de las votaciones de los diputados durante los debates que se realizan en el pleno de la Asamblea Nacional, tal como lo anunció el presidente del Órgano Legislativo, Jorge Herrera, en su informe del pasado 2 de enero.
Le podría interesar: Reformas al Reglamento Interno de la Asamblea Nacional siguen pendientes
El secretario general de la Asamblea, Carlos Alvarado, explicó que la plataforma reflejará las votaciones en tercer debate, con el objetivo de que la ciudadanía pueda conocer cómo votó cada diputado, identificando quiénes estuvieron a favor, en contra o se abstuvieron.