Resultados de las votaciones en la Asamblea Nacional ya están disponibles en línea.

El secretario general de la Asamblea Nacional explicó que la plataforma reflejará las votaciones en tercer debate.

A partir de este lunes 5 de enero quedó habilitado el registro de los resultados de las votaciones de los diputados durante los debates que se realizan en el pleno de la Asamblea Nacional, tal como lo anunció el presidente del Órgano Legislativo, Jorge Herrera, en su informe del pasado 2 de enero.

A través del portal oficial https://www.asamblea.gob.pa/ también está disponible la información relacionada asistencia de los diputados y el orden de las discusiones diarias.

El secretario general de la Asamblea, Carlos Alvarado, explicó que la plataforma reflejará las votaciones en tercer debate, con el objetivo de que la ciudadanía pueda conocer cómo votó cada diputado, identificando quiénes estuvieron a favor, en contra o se abstuvieron.

