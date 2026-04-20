Taxistas defienden decreto que regula la operación de las plataformas digitales de transporte.

Este lunes, un grupo de taxistas bloqueó los accesos a la Asamblea Nacional en defensa del Decreto Ejecutivo 10 del 16 de abril de 2026. La normativa regula la operación de las plataformas digitales de transporte, como Uber e inDrive, un punto de conflicto histórico entre el sector selectivo y las empresas tecnológicas.

Los manifestantes manifestaron su rechazo a los gremios empresariales y diputados que han solicitado la revisión de la norma. Especialmente, repudiaron la acción del diputado Ernesto Cedeño, quien interpuso una demanda de nulidad contra el decreto ante la Corte Suprema de Justicia.

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Dorina Pérez, asesora de la Cámara Nacional de Transporte (Canatra), indicó durante las manifestaciones que: “No nos vamos a mover de este sitio hasta que él baje y le pida disculpas a todo el sector transporte por habernos dicho que somos unos delincuentes”.

El gremio solicitó formalmente al presidente de la República, José Raúl Mulino, que mantenga la vigencia del decreto. Los transportistas señalaron que confían en la gestión del Gobierno Nacional para garantizar el cumplimiento de la normativa.