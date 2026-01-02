Director de PANDEPORTES anuncia rescate de obras deportivas y nuevos proyectos para 2026

El rescate de infraestructuras deportivas abandonadas y la proyección de un nuevo modelo de gestión marcarán la agenda del Instituto Panameño de Deportes ( PANDEPORTES ) en 2026, según adelantó este 2 de enero su director Miguel Ordóñez, durante una transmisión especial, al referirse a las condiciones en las que encontraron la institución y a los retos que enfrentan de cara al nuevo año.

PANDEPORTES: obras deportivas reactivadas tras años de abandono

El director Miguel Ordóñez explicó que al asumir la administración se encontraron con un escenario complejo, con decenas de proyectos detenidos por años. “Nosotros llegamos con situaciones muy complicadas, muchísimas obras abandonadas que tenían más de 6, 7, 8 años de abandono”, afirmó.

Entre los avances, destacó la entrega del Estadio Arístocles "Toco" Castillo, en Santiago, y el progreso del Estadio Roberto Mariano Bula, en Colón, que permaneció siete años paralizado. “Gracias a Dios lo pudimos sacar adelante y estamos a escasos dos meses de poder inaugurar ese coliseo deportivo tan importante para la provincia de Colón”, señaló Ordóñez.

Colón y Herrera entre las prioridades

El funcionario detalló que Colón contará próximamente con dos escenarios clave, incluyendo el Estadio Armando Dely Valdés, mientras que en Herrera se retomará el proyecto del Estadio Rico Sedeño, tras más de seis años sin avances. “Finalmente pudimos resolver eso”, indicó, al confirmar que la obra será reactivada en los próximos 30 días.

Más de 200 millones en obras rescatadas

Según Ordóñez, al inicio de la gestión había 36 obras detenidas, con una inversión estatal cercana a los 280 millones de dólares. De ese total, 29 proyectos ya han sido reactivados, mientras que siete continúan en procesos legales. “Tenemos más de 200 millones de dólares rescatados y muy cerca de entregarlo a las comunidades”, aseguró.

Nuevo modelo para mantenimiento y gestión

De cara a 2026, el principal reto será el mantenimiento de las instalaciones. El director explicó que trabajan en un modelo de autogestión, en coordinación con la Caja de Ahorros y el Banco Nacional, para crear fideicomisos que permitan administrar recursos de forma más ágil. “Estamos trabajando en eso para este 2026”, concluyó.