Contralor asegura que no existen fricciones con el Procurador de la Nación.

El contralor Anel Flores negó que exista alguna fricción con el procurador de la Nación, Luis Gómez, y afirmó que, conforme a la separación de poderes y funciones entre ambas instituciones, cada una ejerce sus responsabilidades según lo establece la Constitución.

"Creo que es un tema que se está malinterpretando. El procurador también fue muy claro al decir que él sabe que este tipo de auditorías toma su tiempo (...) Creo que están un poquito salidos de contexto en el sentido que yo creo que quieren enlodarnos a él y a mí en una disputa que no existe”, afirmó el contralor Flores.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1974160655432249560&partner=&hide_thread=false “Creo que es un tema que se está malinterpretando, el procurador también fue muy claro al decir que él sabe que este tipo de auditorías toma su tiempo, igual que le toma el tiempo a él terminar sus investigaciones. Creo que están un poquito salidos de contexto en el sentido que… pic.twitter.com/dzOoiCzKj1 — Telemetro Reporta (@TReporta) October 3, 2025

"Él (procurador Luis Gómez) y yo tenemos la misma camiseta que es pelear contra la corrupción, buscar los dineros que mala gente se metió en los bolsillos, dinero de los panameños, y en esa pelea creo que tanto el procurador como yo estamos en la misma página”, afirmó el contralor.

Flores destacó que la Contraloría es la única autoridad facultada para realizar auditorías con valor real, las cuales proveerán información relevante al Ministerio Público, encargado de las investigaciones derivadas de dichos hallazgos.