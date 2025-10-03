Panamá Nacionales -  3 de octubre de 2025 - 13:00

Contralor asegura que no existen fricciones con el Procurador de la Nación

El contralor Anel Flores destacó que la institución que dirige es la única autoridad facultada para realizar auditorías con valor real.

Contralor asegura que no existen fricciones con el Procurador de la Nación.

Contralor asegura que no existen fricciones con el Procurador de la Nación.

Ana Canto
Por Ana Canto

El contralor Anel Flores negó que exista alguna fricción con el procurador de la Nación, Luis Gómez, y afirmó que, conforme a la separación de poderes y funciones entre ambas instituciones, cada una ejerce sus responsabilidades según lo establece la Constitución.

"Creo que es un tema que se está malinterpretando. El procurador también fue muy claro al decir que él sabe que este tipo de auditorías toma su tiempo (...) Creo que están un poquito salidos de contexto en el sentido que yo creo que quieren enlodarnos a él y a mí en una disputa que no existe”, afirmó el contralor Flores.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1974160655432249560&partner=&hide_thread=false

"Él (procurador Luis Gómez) y yo tenemos la misma camiseta que es pelear contra la corrupción, buscar los dineros que mala gente se metió en los bolsillos, dinero de los panameños, y en esa pelea creo que tanto el procurador como yo estamos en la misma página”, afirmó el contralor.

Flores destacó que la Contraloría es la única autoridad facultada para realizar auditorías con valor real, las cuales proveerán información relevante al Ministerio Público, encargado de las investigaciones derivadas de dichos hallazgos.

En esta nota:
Seguir leyendo

Trabajos del Cuarto Puente establecen cierre parcial en dirección al Puerto de Balboa

MINSA repara filtración de agua en sala de gineco-obstetricia del Hospital Luis "Chicho" Fábrega

CSS realizará megajornada de cirugías de cataratas

Recomendadas

Más Noticias