Mira aquí el informe completo de la Contraloría General de la República.
Contenido Patrocinado Contenido Patrocinado - 29 de septiembre de 2025 - 11:55
Contraloría presenta presupuesto recomendado para la vigencia 2026
La Contraloría General de la República dio a conocer el detalle del presupuesto recomendado para el 2026, destacando prioridades en modernización, auditorías y proyectos nacionales.
Te puede interesar:
Bulova se enorgullece de ser patrocinador oficial de Premios Juventud 2025
Recomendadas
Panama Black Weekend 2025