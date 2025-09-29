Contenido Patrocinado Contenido Patrocinado -  29 de septiembre de 2025 - 11:55

Contraloría presenta presupuesto recomendado para la vigencia 2026

La Contraloría General de la República dio a conocer el detalle del presupuesto recomendado para el 2026, destacando prioridades en modernización, auditorías y proyectos nacionales.

