El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció la culminación exitosa del canje de pagarés por bonos, operación autorizada por el Consejo de Gabinete mediante el Decreto No. 33 del 26 de agosto de 2025.

La transacción convierte instrumentos no negociables en activos líquidos de mercado, lo que mejora la gestión del portafolio público, reduce costos financieros y fortalece el ahorro soberano. Con esta operación, el patrimonio fiduciario del Fondo de Ahorro de Panamá (FAP) asciende a aproximadamente USD 3,028.8 millones.

El MEF destacó que se trata de una medida técnica, transparente y prudente, alineada con el objetivo de mejorar el desempeño fiscal y reforzar las reservas del país.

MEF canjea pagarés por bonos y refuerza ahorro soberano

image

Mayor liquidez para el FAP , al contar con instrumentos negociables en los mercados financieros.

, al contar con instrumentos negociables en los mercados financieros. Reducción del costo de la deuda pública , al sustituir pagarés con tasas más altas por bonos de menor rendimiento.

, al sustituir pagarés con tasas más altas por bonos de menor rendimiento. Disminución de la deuda neta en USD 1,153.9 millones para las finanzas del Estado.

para las finanzas del Estado. Mejor administración de los vencimientos y optimización del flujo de caja.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, señaló que esta decisión “mejora simultáneamente la posición del FAP, el flujo de caja y el perfil de la deuda pública. Cumplimos con responsabilidad: más liquidez para el ahorro soberano y menor costo para el contribuyente. Convertimos pagarés en activos de mercado sin pérdida de valor y reforzamos las reservas patrimoniales del país”.

Un fondo clave para Panamá

El Fondo de Ahorro de Panamá, creado en 2012 para administrar parte de los excedentes del Canal, consolida con esta operación los aportes acumulados entre 2018 y 2023. La modernización de su portafolio fortalece su papel como respaldo financiero ante emergencias y como mecanismo de estabilidad intergeneracional.

Con este canje, el país refuerza sus reservas patrimoniales, asegura mayor liquidez y consolida la sostenibilidad fiscal, garantizando que el ahorro soberano continúe siendo un pilar de estabilidad para las futuras generaciones.