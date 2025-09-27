Pago a servidores públicos: Fechas de la segunda quincena de septiembre 2025

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció que los servidores públicos recibirán el pago correspondiente a la segunda quincena de septiembre de 2025 en tres fechas: lunes 29 y martes 30 de septiembre, según el calendario oficial.
Fechas y grupos de pago
Lunes 29 de septiembre – Grupo N°2
- Asamblea Nacional
- Contraloría General de la República
- Ministerio de la Presidencia
- Ministerio de Relaciones Exteriores
- Ministerio de Comercio e Industrias
- Ministerio de Obras Públicas
- Ministerio de Economía y Finanzas
- Ministerio de Gobierno
- Ministerio de Seguridad Pública
- Ministerio de Ambiente
- Tribunal Administrativo
- Defensoría del Pueblo
Martes 30 de septiembre – Grupo N°3
- Ministerio de Desarrollo Agropecuario
- Ministerio de Salud
- Ministerio de Trabajo
- Ministerio de Vivienda
- Ministerio de Desarrollo Social
- Tribunal Administrativo Tributario
- Ministerio de la Mujer
- Órgano Judicial
- Procuraduría General de la Nación y de la Administración
- Tribunal Electoral
- Fiscalía General Electoral
- Otros gastos de Administración
- Tribunal de Cuentas
- Fiscalía de Cuentas
El MEF recordó que los servidores públicos pueden consultar el calendario de pagos del segundo semestre de 2025 ingresando al siguiente enlace oficial: www.mef.gob.pa