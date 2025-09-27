Panamá Nacionales -  27 de septiembre de 2025 - 11:15

Pago a servidores públicos: Fechas de la segunda quincena de septiembre 2025

El MEF confirmó que el pago de la segunda quincena de septiembre a servidores públicos será el 26, 29 y 30 de septiembre de 2025 según el calendario oficial.

Pago a servidores públicos

Pago a servidores públicos

Noemí Ruíz
Noemí Ruíz

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció que los servidores públicos recibirán el pago correspondiente a la segunda quincena de septiembre de 2025 en tres fechas: lunes 29 y martes 30 de septiembre, según el calendario oficial.

Fechas y grupos de pago

Lunes 29 de septiembre – Grupo N°2

  • Asamblea Nacional
  • Contraloría General de la República
  • Ministerio de la Presidencia
  • Ministerio de Relaciones Exteriores
  • Ministerio de Comercio e Industrias
  • Ministerio de Obras Públicas
  • Ministerio de Economía y Finanzas
  • Ministerio de Gobierno
  • Ministerio de Seguridad Pública
  • Ministerio de Ambiente
  • Tribunal Administrativo
  • Defensoría del Pueblo

Martes 30 de septiembre – Grupo N°3

  • Ministerio de Desarrollo Agropecuario
  • Ministerio de Salud
  • Ministerio de Trabajo
  • Ministerio de Vivienda
  • Ministerio de Desarrollo Social
  • Tribunal Administrativo Tributario
  • Ministerio de la Mujer
  • Órgano Judicial
  • Procuraduría General de la Nación y de la Administración
  • Tribunal Electoral
  • Fiscalía General Electoral
  • Otros gastos de Administración
  • Tribunal de Cuentas
  • Fiscalía de Cuentas

El MEF recordó que los servidores públicos pueden consultar el calendario de pagos del segundo semestre de 2025 ingresando al siguiente enlace oficial: www.mef.gob.pa

En esta nota:
