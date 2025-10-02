Panamá Nacionales -  2 de octubre de 2025 - 17:07

Panamá participa en los juegos CODICADER 2025 con más de 246 estudiantes de premedia

Los estudiantes panameños competirán en los CODICADER en 12 disciplinas, entre ellas, fútbol, voleibol, baloncesto, balonmano, natación y atletismo.

MEDUCA
Ana Canto
Por Ana Canto

Un total de 246 estudiantes de 14 regiones educativas del país representarán a Panamá en los Juegos Deportivos Estudiantiles de Premedia, que se desarrollarán en Costa Rica bajo la organización del Consejo del Istmo Centroamericano del Deporte y la Recreación (Codicader).

La delegación panameña, una de las más numerosas del torneo, está integrada por aproximadamente 320 personas, incluyendo atletas, docentes, chaperones y delegados. El coordinador de deportes del Ministerio de Educación, Jhony Mosquera, destacó que existen altas expectativas con la participación nacional, ya que, a diferencia del nivel primario que es más recreativo, en premedia se compite con mayor intensidad.

Entre los jóvenes seleccionados se encuentra Jesús Valencia, futbolista del Instituto Rubiano y representante de la región de San Miguelito, quien expresó su orgullo por competir en nombre del país.

Los estudiantes panameños competirán en 12 disciplinas: fútbol, voleibol, baloncesto, balonmano, natación, atletismo, ajedrez, karate, tenis de mesa, judo y patinaje.

Tras un breve vuelo, todos los integrantes de la delegación llegaron sin contratiempos a Costa Rica y ya se encuentran instalados en sus respectivos hospedajes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MeducaPma/status/1973850497095455149&partner=&hide_thread=false
