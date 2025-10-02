Panamá participa en los juegos CODICADER 2025 con más de 246 estudiantes de premedia

Un total de 246 estudiantes de 14 regiones educativas del país representarán a Panamá en los Juegos Deportivos Estudiantiles de Premedia, que se desarrollarán en Costa Rica bajo la organización del Consejo del Istmo Centroamericano del Deporte y la Recreación (Codicader).
Entre los jóvenes seleccionados se encuentra Jesús Valencia, futbolista del Instituto Rubiano y representante de la región de San Miguelito, quien expresó su orgullo por competir en nombre del país.
Los estudiantes panameños competirán en 12 disciplinas: fútbol, voleibol, baloncesto, balonmano, natación, atletismo, ajedrez, karate, tenis de mesa, judo y patinaje.
Tras un breve vuelo, todos los integrantes de la delegación llegaron sin contratiempos a Costa Rica y ya se encuentran instalados en sus respectivos hospedajes.