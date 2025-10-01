Calendario de pagos de bonos a jubilados y pensionados: Mes y monto a depositar por la CSS

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que los jubilados y pensionados del país recibirán en diciembre dos beneficios económicos: el bono permanente y el bono navideño, ambos financiados por el Tesoro Nacional con recursos provenientes del impuesto selectivo al consumo de bebidas alcohólicas, de acuerdo con la Ley 438.

La CSS aclaró que su rol es únicamente de pagadora, mientras que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) es el responsable de garantizar la transferencia de los fondos para estos desembolsos.

Jubilados y pensionados recibirán pago de bono permanente y navideño

Montos a pagar en diciembre

Bono permanente:

B/.40.00 para todos los jubilados y pensionados.

Bono navideño:

B/.60.00 para 320,403 pensionados, lo que representa un desembolso de B/.19,197,086.43.

B/.100.00 para 59,924 pensionados, con un desembolso de B/.5,985,300.00.

Fuente de financiamiento

El pago de estos beneficios está respaldado por los ingresos obtenidos a través de la recaudación de 2 centésimos por grado de alcohol por litro de bebidas alcohólicas, lo que, según economistas y organizaciones de jubilados, asegura la sostenibilidad de estas asignaciones.

La Ley 438 regula los bonos permanentes para los beneficiarios del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, así como para los de Riesgos Profesionales de la CSS.