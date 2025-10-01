Shein abrirá sus primeras tiendas físicas permanentes a partir de noviembre

El gigante de la moda rápida Shein anunció este miércoles su entrada en el mercado físico francés, con la apertura de sus primeras tiendas permanentes en el mundo, programadas a partir de noviembre.

La compañía abrirá seis tiendas progresivamente, iniciando en París, dentro de los grandes almacenes BHV Marais, y luego en Dijon, Reims, Grenoble, Angers y Limoges, según informó en un comunicado oficial.

El gigante de la moda rápida Shein ha elegido Francia para abrir sus primeras tiendas físicas permanentes en el mundo, anunció este miércoles la marca, criticada por sus miles de productos a muy bajo precio vendidos por internet.

A partir de noviembre abrirá progresivamente seis



Shein destacó que esta expansión es un compromiso para revitalizar los centros urbanos, restaurar grandes almacenes y generar oportunidades para la moda francesa, prometiendo 200 empleos directos e indirectos.

Fundada en China en 2012 y con sede en Singapur, Shein es reconocida por ofrecer ropa y accesorios a precios muy bajos con una amplia variedad de productos y un marketing agresivo. Sin embargo, la empresa ha enfrentado críticas por su impacto ambiental y por las condiciones laborales de sus proveedores.

En Europa, el sector textil acusa a Shein de competencia desleal, al no cumplir con las normas europeas sobre medio ambiente, derechos laborales y seguridad del consumidor. La compañía emplea a 16,000 personas a nivel global y facturó 23,000 millones de dólares en 2022.