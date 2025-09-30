Pago del PASE-U: estos son los documentos a entregar a partir del miércoles 1 de octubre

Documentos para el pago del PASE-U.

El miércoles 1 de octubre el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) iniciará el segundo pago del PASE-U mediante cheque, correspondiente al año 2025, a estudiantes de las provincias de Herrera y Los Santos, por un monto global de B/.84 millones.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Pago del PASE-U inicia este miércoles: Documentos que se deben entregar

Al momento de realizar el cobro, se deberá presentar la siguiente documentación:

La cédula física del estudiante vigente y en buen estado para facilitar la validación de la información contra entrega de cheque.

La cédula del acudiente (si el estudiante es menor de edad) ambos documentos vigentes y en buen estado para facilitar la validación de la información contra entrega de cheque.

En caso de que el acudiente o representante legal no pueda asistir personalmente:

Una copia de cédula en ambas caras de la identificación del representante legal, el estudiante beneficiario y de quien va a retirar. Las copias deben estar nítidas.

En cumplimiento del artículo 14 de la reglamentación que regula el PASE-U se establece lo siguiente:

En caso de que el acudiente registrado no pueda asistir, deberá remitir nota de autorización debidamente notariada, en la cual designe a la persona que realizará el retiro del pago correspondiente.

El documento deberá estar acompañado de la copia de la cédula de identidad personal de ambas partes (acudiente y autorizado), así como de la copia de la cédula juvenil del estudiante beneficiado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IFARHU/status/1970974871799857455&partner=&hide_thread=false El IFARHU informa a estudiantes y acudientes que el 2.º pago del PASE-U iniciará el 1 de octubre de 2025, de forma escalonada por provincia.

El calendario, centros de pago y actualizaciones se publicarán en nuestras redes oficiales y página web.#ConPasoFirme pic.twitter.com/sJoOktBHvV — IFARHU (@IFARHU) September 24, 2025

Pago del PASE-U 2025: provincias, fechas y centros de cobro

Provincia de Herrera

Miércoles 1 de octubre: distrito de Chitré

distrito de Chitré Jueves 2 de octubre: distritos de Ocú, Santa María y Parita.

distritos de Ocú, Santa María y Parita. Viernes 3 de octubre: distritos de Pesé, Las Minas y Los Pozos.

Provincia de Los Santos

Jueves 2 de octubre: distritos de Los Santos y Las Tablas.

distritos de Los Santos y Las Tablas. Viernes 3 de octubre: distritos de Tonosí, Pedasí, Pocrí, Guararé y Macaracas.

Acceda al calendario de pagos de las provincias de Herrera y Los Santos en el siguiente enlace: Segundo pago PASE-U 2025