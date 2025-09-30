Pago del PASE-U: estos son los documentos a entregar a partir del miércoles 1 de octubre

El miércoles 1 de octubre el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) iniciará el segundo pago del PASE-U mediante cheque, correspondiente al año 2025, a estudiantes de las provincias de Herrera y Los Santos, por un monto global de B/.84 millones.
Pago del PASE-U inicia este miércoles: Documentos que se deben entregar
Al momento de realizar el cobro, se deberá presentar la siguiente documentación:
- La cédula física del estudiante vigente y en buen estado para facilitar la validación de la información contra entrega de cheque.
- La cédula del acudiente (si el estudiante es menor de edad) ambos documentos vigentes y en buen estado para facilitar la validación de la información contra entrega de cheque.
En caso de que el acudiente o representante legal no pueda asistir personalmente:
- Una copia de cédula en ambas caras de la identificación del representante legal, el estudiante beneficiario y de quien va a retirar. Las copias deben estar nítidas.
En cumplimiento del artículo 14 de la reglamentación que regula el PASE-U se establece lo siguiente:
- En caso de que el acudiente registrado no pueda asistir, deberá remitir nota de autorización debidamente notariada, en la cual designe a la persona que realizará el retiro del pago correspondiente.
- El documento deberá estar acompañado de la copia de la cédula de identidad personal de ambas partes (acudiente y autorizado), así como de la copia de la cédula juvenil del estudiante beneficiado.
Pago del PASE-U 2025: provincias, fechas y centros de cobro
Provincia de Herrera
- Miércoles 1 de octubre: distrito de Chitré
- Jueves 2 de octubre: distritos de Ocú, Santa María y Parita.
- Viernes 3 de octubre: distritos de Pesé, Las Minas y Los Pozos.
Provincia de Los Santos
- Jueves 2 de octubre: distritos de Los Santos y Las Tablas.
- Viernes 3 de octubre: distritos de Tonosí, Pedasí, Pocrí, Guararé y Macaracas.
Acceda al calendario de pagos de las provincias de Herrera y Los Santos en el siguiente enlace: Segundo pago PASE-U 2025