Pago del PASE-U 2025: lugares de entrega por el IFARHU para el miércoles 1 de octubre

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) anunció que del 1 al 3 de octubre de 2025 se realizará el segundo pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U), beneficiando a más de 771 mil estudiantes en todo el país.
De acuerdo con el director general del IFARHU, Carlos Godoy, en esta jornada se desembolsará un monto superior a B/.84 millones, reafirmando el compromiso del Gobierno con la educación y la permanencia escolar.
La primera provincia en recibir el desembolso será Herrera, seguida de Los Santos. Importante mencionar que todas las entregas se harán en horario de: 7:00 a.m. a 1:00 p.m.
Lugares de entrega del PASE-U en Herrera – miércoles 1 de octubre
Los pagos se realizarán en los siguientes centros educativos y de pago:
Chitré
- C.E.F.I.B. de Azuero Papa Francisco
- Escuela Boca de Parita
- Escuela Evelio D. Carrizo
- Escuela Eneida M. de Castillero
- Escuela Hipólito Pérez Tello
- Escuela Tomás Herrera
- Escuela Juan T. del Busto
- IPHE de Herrera
- Colegio Psicopedagógico Bilingüe My Happy House Montessori B. School
- Colegio José D. Crespo (Aula Máxima)
- Colegio San Juan Bautista (Oficinas del IFARHU – La Arena)
Para ver los lugares de entrega del 2 al 3 de octubre ingresa a: 2do pago del PASE-U 2025. El IFARHU recordó a los padres y acudientes que deben acudir con cédula y documentos en regla para realizar el cobro correspondiente.