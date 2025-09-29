Panamá Nacionales -  29 de septiembre de 2025 - 08:06

Pago del PASE-U 2025: lugares de entrega por el IFARHU para el miércoles 1 de octubre

El IFARHU inicia esta semana el segundo pago del PASE-U. Conoce aquí los centros educativos habilitados para la entrega.

Segundo pago del PASE-U 2025

IFARHU
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) anunció que del 1 al 3 de octubre de 2025 se realizará el segundo pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U), beneficiando a más de 771 mil estudiantes en todo el país.

De acuerdo con el director general del IFARHU, Carlos Godoy, en esta jornada se desembolsará un monto superior a B/.84 millones, reafirmando el compromiso del Gobierno con la educación y la permanencia escolar.

La primera provincia en recibir el desembolso será Herrera, seguida de Los Santos. Importante mencionar que todas las entregas se harán en horario de: 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

Lugares de entrega del PASE-U en Herrera – miércoles 1 de octubre

Los pagos se realizarán en los siguientes centros educativos y de pago:

Chitré

  • C.E.F.I.B. de Azuero Papa Francisco
  • Escuela Boca de Parita
  • Escuela Evelio D. Carrizo
  • Escuela Eneida M. de Castillero
  • Escuela Hipólito Pérez Tello
  • Escuela Tomás Herrera
  • Escuela Juan T. del Busto
  • IPHE de Herrera
  • Colegio Psicopedagógico Bilingüe My Happy House Montessori B. School
  • Colegio José D. Crespo (Aula Máxima)
  • Colegio San Juan Bautista (Oficinas del IFARHU – La Arena)

Para ver los lugares de entrega del 2 al 3 de octubre ingresa a: 2do pago del PASE-U 2025. El IFARHU recordó a los padres y acudientes que deben acudir con cédula y documentos en regla para realizar el cobro correspondiente.

