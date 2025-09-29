Pago del PASE-U 2025: lugares de entrega por el IFARHU para el miércoles 1 de octubre

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) anunció que del 1 al 3 de octubre de 2025 se realizará el segundo pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal ( PASE-U ) , beneficiando a más de 771 mil estudiantes en todo el país.

De acuerdo con el director general del IFARHU, Carlos Godoy, en esta jornada se desembolsará un monto superior a B/.84 millones, reafirmando el compromiso del Gobierno con la educación y la permanencia escolar.

La primera provincia en recibir el desembolso será Herrera, seguida de Los Santos. Importante mencionar que todas las entregas se harán en horario de: 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

Lugares de entrega del PASE-U en Herrera – miércoles 1 de octubre

Los pagos se realizarán en los siguientes centros educativos y de pago:

Chitré

C.E.F.I.B. de Azuero Papa Francisco

Escuela Boca de Parita

Escuela Evelio D. Carrizo

Escuela Eneida M. de Castillero

Escuela Hipólito Pérez Tello

Escuela Tomás Herrera

Escuela Juan T. del Busto

IPHE de Herrera

Colegio Psicopedagógico Bilingüe My Happy House Montessori B. School

Colegio José D. Crespo ( Aula Máxima )

) Colegio San Juan Bautista (Oficinas del IFARHU – La Arena)

Para ver los lugares de entrega del 2 al 3 de octubre ingresa a: 2do pago del PASE-U 2025. El IFARHU recordó a los padres y acudientes que deben acudir con cédula y documentos en regla para realizar el cobro correspondiente.