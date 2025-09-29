Bad Bunny protagonizará el show musical del Super Bowl.

La estrella de reguetón puertorriqueño Bad Bunny encabezará el espectáculo del mediotiempo del próximo Super Bowl, la final de la liga de football americano (NLF) y el evento más seguido cada año en Estados Unidos.

La música latina regresará así al escenario más global el 8 de febrero en el Levi's Stadium de Santa Clara (California), a las afueras de San Francisco.

"Lo que siento va más allá de mí mismo", dijo Bad Bunny en un comunicado difundido el domingo por la NFL. "Es para aquellos que vinieron antes que yo y corrieron yardas incontables para que yo pudiera entrar y anotar un touchdown".

Embed - Benito Antonio on Instagram: "Super Bowl LX. Bay Area. February 2026. #AppleMusicHalftime" View this post on Instagram A post shared by Benito Antonio (@badbunnypr)

"Esto es para mi gente, mi cultura y nuestra historia. Ve y dile a tu abuela, que seremos el HALFTIME SHOW DEL SUPER BOWL", celebró.

Para dar a conocer su elección, la NFL también publicó un video corto en el que aparece la superestrella de 31 años sentada encima de una portería de football americano en una playa al atardecer.

"Estuve pensando en estos días, y luego de hablarlo con mi equipo, creo que haré una sola fecha en Estados Unidos", escribió el propio cantante, que compartió el video con sus casi 50 millones de seguidores en Instagram.

FUENTE: AFP