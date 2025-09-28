Metro de Panamá: Ministerio Público investiga la muerte de un hombre en estación Los Andes

Por Ana Canto El Ministerio Público informa que la Sección de Atención Primaria de San Miguelito dio inicio a una investigación tras el fallecimiento de un hombre, ocurrido este domingo 28 de septiembre de 2025, en la estación Los Andes del Metro de Panamá.

De acuerdo con el Metro, En horas de la mañana de hoy, se registró un incidente en la estación, en el cual, lamentablemente un usuario perdió la vida.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse