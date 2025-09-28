Metro de Panamá: Ministerio Público investiga la muerte de un hombre en estación Los Andes

El Ministerio Público informa que la Sección de Atención Primaria de San Miguelito dio inicio a una investigación tras el fallecimiento de un hombre, ocurrido este domingo 28 de septiembre de 2025, en la estación Los Andes del Metro de Panamá.
"Las autoridades competentes se encuentran realizando las investigaciones correspondientes y el Metro de Panamá brindará todo el apoyo necesario. Lamentamos profundamente lo ocurrido y expresamos nuestras más sinceras condolencias a los familiares del usuario", detalló el Metro.