San Miguelito Nacionales -  28 de septiembre de 2025 - 15:50

Metro de Panamá: Ministerio Público investiga la muerte de un hombre en estación Los Andes

El Ministerio Público inicio a una investigación tras el fallecimiento de un hombre, este domingo, en la estación Los Andes del Metro de Panamá.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio Público informa que la Sección de Atención Primaria de San Miguelito dio inicio a una investigación tras el fallecimiento de un hombre, ocurrido este domingo 28 de septiembre de 2025, en la estación Los Andes del Metro de Panamá.

De acuerdo con el Metro, En horas de la mañana de hoy, se registró un incidente en la estación, en el cual, lamentablemente un usuario perdió la vida.

"Las autoridades competentes se encuentran realizando las investigaciones correspondientes y el Metro de Panamá brindará todo el apoyo necesario. Lamentamos profundamente lo ocurrido y expresamos nuestras más sinceras condolencias a los familiares del usuario", detalló el Metro.

