Buhoneros desalojados de la estación San Miguelito piden prórroga hasta 2026

En un ambiente de gritos y empujones, los buhoneros que se encontraban en las inmediaciones del Metro de Panamá, en la Gran Estación de San Miguelito, fueron desalojados este viernes por unidades policiales.

Buhoneros desalojados en la Gran Estación de San Miguelito solicitan prórroga

Los comerciantes afectados solicitaron una prórroga para permanecer en el área hasta enero de 2026, argumentando la necesidad de continuar con sus actividades económicas mientras buscan alternativas.

Por su parte, los encargados del operativo explicaron que la acción forma parte del control de predios para garantizar un desplazamiento seguro de los usuarios, así como la seguridad y limpieza en las inmediaciones de la estación. El desalojo evidencia la tensión entre autoridades y buhoneros, quienes buscan mantener su sustento mientras las instituciones buscan asegurar espacios ordenados y seguros para los cientos de usuarios diarios del Metro de Panamá.

