Renuncia como director general de la APA, Alberto Paz-Rodríguez

El director general de la Agencia Panameña de Alimentos (APA) , Alberto Paz-Rodríguez, presentó este viernes 26 de septiembre su renuncia al cargo, la cual se hace efectiva de inmediato.

La salida de Paz-Rodríguez ocurre en medio de la gestión de la institución encargada de la regulación, control y fiscalización de los alimentos en Panamá. Hasta el momento no se ha informado quién asumirá de manera temporal la dirección de la APA.

Se espera que en las próximas horas el Gobierno Nacional anuncie al nuevo responsable de liderar la entidad, que juega un papel clave en la seguridad alimentaria y la supervisión sanitaria del país.