Panamá Nacionales -  26 de septiembre de 2025 - 09:06

¿Cómo verificar en la web boletas de tránsito por placa o cédula?

Conoce paso a paso cómo consultar y pagar boletas de tránsito en Panamá ingresando al portal de SERTRACEN. Revisa tu historial por placa o cédula.

Boletas de tránsito

@ATTT
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

En Panamá, los conductores pueden consultar de forma rápida sus boletas o multas de tránsito a través del portal oficial de SERTRACEN. Este sistema permite verificar infracciones, historial de conducción y realizar pagos en línea.

Pasos para verificar boletas por placa o documento en SERTRACEN

  • Ingresa al sitio web oficial: www.licencia.com.pa.
  • Dirígete a la sección “Boletas”.
  • Selecciona la opción Consultar Placa o, si prefieres, realiza la búsqueda con tu cédula o pasaporte.

Completa los datos solicitados:

image
  • Tipo de documento (cédula o pasaporte).
  • Número de documento.
  • Estado de licencia (vigente o extraviada).
  • Marca, modelo y número de chasis del vehículo.
  • Número de control de la cédula.
  • Ingresa el código de seguridad y haz clic en Consultar.

Una vez completado el proceso, el sistema mostrará tu historial de conducción, las infracciones pendientes y las boletas registradas a tu nombre o a la placa del vehículo.

Pago de boletas de tránsito en Panamá

Si tienes boletas pendientes, el pago puede gestionarse directamente en línea a través del portal de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) o en puntos autorizados.

Es importante mencionar que en la página web del SERTRACEN, los usuarios pueden realizar otros trámites como lo es: Renovar o duplicar tu licencia de conducir, solicitar citas de atención y realizar validaciones visuales y auditivas.

