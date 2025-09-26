¿Cómo verificar en la web boletas de tránsito por placa o cédula?

En Panamá, los conductores pueden consultar de forma rápida sus boletas o multas de tránsito a través del portal oficial de SERTRACEN. Este sistema permite verificar infracciones, historial de conducción y realizar pagos en línea.

Pasos para verificar boletas por placa o documento en SERTRACEN

Ingresa al sitio web oficial: www.licencia.com.pa .

. Dirígete a la sección “Boletas” .

. Selecciona la opción “Consultar Placa” o, si prefieres, realiza la búsqueda con tu cédula o pasaporte.

Completa los datos solicitados:

Tipo de documento (cédula o pasaporte).

Número de documento.

Estado de licencia (vigente o extraviada).

Marca, modelo y número de chasis del vehículo.

Número de control de la cédula.

Ingresa el código de seguridad y haz clic en Consultar.

Una vez completado el proceso, el sistema mostrará tu historial de conducción, las infracciones pendientes y las boletas registradas a tu nombre o a la placa del vehículo.

Pago de boletas de tránsito en Panamá

Si tienes boletas pendientes, el pago puede gestionarse directamente en línea a través del portal de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) o en puntos autorizados.

Es importante mencionar que en la página web del SERTRACEN, los usuarios pueden realizar otros trámites como lo es: Renovar o duplicar tu licencia de conducir, solicitar citas de atención y realizar validaciones visuales y auditivas.