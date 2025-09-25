Inversión de carriles en Avenida de los Mártires inicia 2:00 p.m. por Premios Juventud

La Policía Nacional mediante la Dirección Nacional de Tránsito anunciaron que a partir de las 2:00 p.m. se habilitará la inversión de carriles en la Avenida de los Mártires, con dirección hacia el Puente de Las Américas. Esta medida busca mejorar la circulación vehicular durante eventos masivos, como los Premios Juventud 2025.

"Vamos a tratar de llegar temprano, tomar las previsiones para evitar el congestionamiento, estar anuente que habrá filtros, y recordar los objetos que no son permitidos, igualmente no se permitirá el acceso de armas de fuego, solo a quienes estén debidamente acreditados", Eduardo Delgado, subcomisionado de la Policía Nacional.

Operativo por inversión de carriles durante Premios Juventud

El operativo vial programado para la Calzada de Amador no ha empezado a ejecutarse, producto de las lluvias que han provocado inundaciones en algunas vías.

A las 2:00 p.m. se habilitará una inversión de carriles hacia el Puente de Las Américas.

El operativo vial programado previamente para la Calzada de Amador no ha podido ejecutarse debido a inundaciones provocadas por las lluvias, por lo que la inversión de carriles se concentrará en la Avenida de los Mártires.

Se recomienda a quienes asistan a los Premios Juventud llevar su código QR o tiquete para acceder sin inconvenientes, y a los conductores planificar sus rutas con antelación para evitar congestión.