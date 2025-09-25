Inversión de carriles en Avenida de los Mártires inicia 2:00 p.m. por Premios Juventud

La Policía Nacional mediante la Dirección Nacional de Tránsito anunciaron que a partir de las 2:00 p.m. se habilitará la inversión de carriles en la Avenida de los Mártires, con dirección hacia el Puente de Las Américas. Esta medida busca mejorar la circulación vehicular durante eventos masivos, como los Premios Juventud 2025.
Operativo por inversión de carriles durante Premios Juventud
El operativo vial programado previamente para la Calzada de Amador no ha podido ejecutarse debido a inundaciones provocadas por las lluvias, por lo que la inversión de carriles se concentrará en la Avenida de los Mártires.
Se recomienda a quienes asistan a los Premios Juventud llevar su código QR o tiquete para acceder sin inconvenientes, y a los conductores planificar sus rutas con antelación para evitar congestión.