Primer pago a jubilados y pensionados por la CSS en octubre inicia la próxima semana

Los jubilados y pensionados recibirán el segundo pago del mes este viernes 3 de octubre, a través de las modalidades de acreditación bancaria (ACH), según el calendario de cobro de la Caja de Seguro Social (CSS).

La entidad recuerda a quienes cobran mediante cheque que deben acudir a los centros de pago habilitados en la región metropolitana y en el interior del país con su cédula vigente.

Jubilados y pensionados: Fechas del primer pago en octubre

ACH

Viernes 3 de octubre

Cheques

Lunes 6 de octubre

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO) reiteró a los comercios que la Ley 6 de 1987 establece que los beneficios para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad deben ser reconocidos únicamente con la presentación de la cédula de identidad personal o carné de jubilado o pensionado.