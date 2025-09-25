Muere Héctor Mencomo, creador de A Lo Panameño

Con profundo pesar, Panamá despide a Héctor Mencomo , la mente maestra detrás de A Lo Panameño , uno de los programas más emblemáticos de la televisión nacional dedicado a resaltar el folclor y las tradiciones del país.

Héctor Mencomo, impulsor del folclor con A Lo Panameño

Mencomo fue un gran impulsor de la cultura panameña en la pantalla chica, llevando cada historia, baile y costumbre con pasión y compromiso. Su legado quedará vivo en las generaciones que crecieron y se identificaron con la riqueza cultural que difundió.

“Gracias por tanto, Héctor. Descansa en paz”, expresan familiares, colegas y televidentes que lo recuerdan con gratitud y admiración.