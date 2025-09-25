Panamá Viejo abre sus puertas gratis el domingo 28 de septiembre

El Sitio Arqueológico de Panamá Viejo realizará una jornada de puertas abiertas el domingo 28 de septiembre, ofreciendo entrada gratuita a nacionales y residentes en horario de 8:30 a.m. a 4:30 p.m.

Visita Panamá Viejo con entrada gratuita

Los visitantes podrán acceder al transporte interno por un costo de $1.00 y participar en giras guiadas programadas a las 10:00 a.m. y 2:00 p.m., donde se explicará la historia y los hallazgos más relevantes del primer asentamiento europeo en Panamá.

Esta iniciativa busca acercar a la ciudadanía al patrimonio histórico del país, promoviendo la educación y el turismo cultural.