Panamá Nacionales -  25 de septiembre de 2025 - 10:15

Panamá Viejo abre sus puertas gratis el domingo 28 de septiembre

Este 28 de septiembre, visita Panamá Viejo con entrada gratuita para nacionales y residentes. Giras guiadas a las 10:00 a.m. y 2:00 p.m.

Panamá Viejo abre sus puertas gratis

Panamá Viejo abre sus puertas gratis

TReporta

Visita Panamá Viejo con entrada gratuita

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1971216701845913971&partner=&hide_thread=false

Los visitantes podrán acceder al transporte interno por un costo de $1.00 y participar en giras guiadas programadas a las 10:00 a.m. y 2:00 p.m., donde se explicará la historia y los hallazgos más relevantes del primer asentamiento europeo en Panamá.

Esta iniciativa busca acercar a la ciudadanía al patrimonio histórico del país, promoviendo la educación y el turismo cultural.

En esta nota:
Seguir leyendo

Copa Airlines suma vuelos a Tucumán y Salta desde Panamá

MINSA reporta hackeo en SIMEPLANS, información médica segura

Canal de Panamá: EE. UU. monitorea puertos y la influencia del PCCh

Recomendadas

Más Noticias