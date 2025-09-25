MINSA reporta hackeo en SIMEPLANS, información médica segura

El Ministerio de Salud ( MINSA ) informó que durante el fin de semana una de sus plataformas, el Sistema de Monitoreo y Evaluación del Plan Nacional de Salud (SIMEPLANS), sufrió un acceso no autorizado.

El MINSA aclaró que ninguna plataforma de atención médica ni sistemas con información personal de pacientes fueron vulnerados, por lo que la ciudadanía puede estar tranquila: su información médica permanece confidencial y segura.

El SIMEPLANS contiene políticas, normativas y la planificación anual del Ministerio, información de carácter público que no incluye datos sensibles de pacientes.

Medidas adoptadas:

Migración de SIMEPLANS a un entorno más moderno y seguro con barreras reforzadas contra ataques cibernéticos.

Mantenimiento y actualización constante de sistemas y servidores vinculados a la salud institucional.

Presentación de denuncia ante el Ministerio Público para investigar y sancionar a los responsables.

El MINSA reafirma su compromiso con la transparencia, la protección de la información y la seguridad de la salud de la población.