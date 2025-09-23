Entregan becas del convenio MINSA–IFARHU y del Concurso Nacional de Oratoria

IFARHU formaliza entrega de becas del convenio con el MINSA

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos ( IFARHU ) anunció la formalización de la entrega de becas pendientes de los años 2022 al 2024, correspondientes al convenio MINSA–IFARHU y al Concurso Nacional de Oratoria.

En esta ocasión, seis jóvenes resultaron beneficiados:

Cinco pertenecientes al convenio MINSA–IFARHU .

. Uno del Concurso Nacional de Oratoria.

Todos completaron los requisitos necesarios para acceder al apoyo económico, lo que permitirá fortalecer sus estudios tanto en Panamá como en el extranjero.

La institución destacó que este proceso es parte de los compromisos adquiridos con los estudiantes y reafirmó su respaldo al talento académico panameño, asegurando que continuará con la entrega de becas a medida que los demás beneficiarios concluyan sus trámites.