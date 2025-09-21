2do pago del PASE-U: Por esta razón un 20 % de estudiantes no recibirán la beca

Durante una entrevista el director del IFARHU, Carlos Godoy, anunció que el segundo pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) será entregado inicialmente al 80 % de los estudiantes que mantuvieron clases regulares durante el primer trimestre, pese al paro docente registrado meses atrás.

“Ese 80 % sí estaba dando clases y se le estará generando el pago una vez que el Ministerio de Educación (Meduca) nos comience a enviar los listados”, explicó Godoy, quien recordó que el primer desembolso, correspondiente a matrícula, ya se había realizado. “Ese 80 % sí estaba dando clases y se le estará generando el pago una vez que el Ministerio de Educación (Meduca) nos comience a enviar los listados”, explicó Godoy, quien recordó que el primer desembolso, correspondiente a matrícula, ya se había realizado.

En el caso del 20 % de estudiantes de centros donde no hubo clases, deberán recuperar los contenidos pendientes para que se reconozca su asistencia. Solo entonces el Meduca enviará la información al IFARHU para autorizar el pago.

Cambios logísticos en la modalidad de pago del PASE-U

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1954904661162590436?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1954904661162590436%7Ctwgr%5E66a474a0491daa757ca4b527b7f12a1c76328266%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Ftelemetro.backend.thinkindot.com%2Fbackend%2Feditor20%2Fphp%2FObjectTinyMCEIframe.php%3Ffield%3DcuerpoclassName%3Dheight%3D600pxmaxheight%3D620minheight%3D400plugings%3D20paste20tdlinkNew20lists20advlist20autoresize20tdparagraph20tdhighlight20tdgrouper20tdembed20tdclipboard20liveblog20tdwordcount20noneditable2020tablewidth%3D600pxtoolbar1%3D20undo20redo2020styleselect2020alignleft20aligncenter20alignright20alignjustify2020bold20italic20removeformat2020backcolor2020bullist2020numlist2020tdlinkNew2020tdparagraph2020tdhighlight2020tdgrouper2020tdembed2020liveblog20wordcount20tableallow_header_formats%3D1allow_inline_formats%3D1ignore_parser%3Dtimestamp%3D17584601006257854&partner=&hide_thread=false El director del @IFARHU, Carlos Godoy, señala que en sus dos primeros meses de gestión ha “estado tratando de poner en orden la casa", detallando que la entidad mantiene pagos pendientes desde el año 2021 al año 2025. pic.twitter.com/2jqanrvEop — Telemetro Reporta (@TReporta) August 11, 2025

Pese a este proceso escalonado, Godoy aseguró que el segundo pago se hará al 100 % de los beneficiarios, aunque advirtió que el programa experimentará cambios logísticos. El objetivo es que todos los estudiantes reciban la beca vía transferencia bancaria (ACH), reduciendo la entrega de cheques y permitiendo un mayor control del uso de los fondos.

“La intención es que el beneficio se use para alimentación, útiles escolares, transporte y se garantice su impacto a nivel nacional”, puntualizó el director.