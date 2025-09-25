Canal de Panamá: EE. UU. monitorea puertos y la influencia del PCCh

El Canal de Panamá , que mueve cerca del 40% del tráfico de contenedores de Estados Unidos y representa unos 240 mil millones de dólares en comercio anual, está nuevamente en el foco geopolítico tras la venta anunciada por Hutchison Ports, empresa de Hong Kong que opera ambos puertos panameños.

Hutchison, controlada por Li Ka-Shing, ha estado implicada en casos de contrabando de precursores de fentanilo y se vincula a redes que promueven intereses del Partido Comunista Chino (PCCh) en Occidente. La venta del 90% de sus puertos en Panamá ha generado preocupación internacional, aunque China ahora mantiene vigilancia sin intervenir directamente, siempre que la nueva empresa no sea estadounidense.

Supervisión estadounidense en puertos cerca del Canal de Panamá

Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental del Congreso de los Estados Unidos al Secretario del Departamento de Transporte, Sean Duffy, hablan de Panamá, los Puertos, El Partido Comunista Chino y el Tratado de Netralidad.



El Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes de EE.UU. ha solicitado una sesión informativa para el 1 de octubre de 2025, con el objetivo de evaluar:

Cómo el Departamento de Transporte contrarresta la influencia del PCCh en el Canal y proyectos auxiliares.

Qué medidas se aplican para garantizar que empresas estadounidenses puedan invertir en infraestructura panameña sin corrupción.

Qué autoridades podrían asumir la operación del Canal si se rompiera el tratado de neutralidad, y la rapidez con la que podría implementarse.

Panamá ha mostrado interés en limitar la influencia china, como lo evidencia la terminación de la iniciativa de la Franja y la Ruta, pero la situación requiere vigilancia constante ante cambios en la operación de los puertos y posibles tensiones internacionales. Para consultas o programación de la sesión informativa, el Comité estadounidense proporciona el contacto: (202) 225-5074.