Importante naviera global busca establecer terminal en Panamá, según autoridades.

El presidente José Raúl Mulino se reunió este martes en Nueva York con representantes de la naviera CMA CGM S.A., la tercera más grande del mundo, quienes manifestaron su interés en establecer una operación portuaria en Panamá.

Durante el encuentro, Rodolphe Saadé, presidente de CMA CGM S.A., expresó que el grupo, de capital francés, sigue muy de cerca las oportunidades que ofrece Panamá, gracias a su posición estratégica y a sus ventajas logísticas.

Entre las opciones que la naviera considera de alto interés se encuentran los dos nuevos puertos anunciados por el Canal de Panamá: Corozal y Telfer.

“Panamá es muy importante para nosotros”, dijo el presidente de CMA CGM S.A., una empresa naviera que opera 200 rutas marítimas en 400 puertos de 150 países.

Por su parte, el presidente Mulino señaló que Panamá está desarrollando una estrategia marítima para potenciar sus capacidades logísticas, lo que incluye el saneamiento de concesiones existentes y el lanzamiento de nuevos proyectos portuarios.