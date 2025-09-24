Panamá Nacionales -  24 de septiembre de 2025 - 11:53

SPI y embajador de EE. UU. fortalecen cooperación y modernización en Panamá

El SPI y el embajador Kevin Cabrera conversaron sobre renovación de instalaciones, entrenamiento bilateral.

TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El director general del Servicio de Protección Institucional (SPI), Armando King, recibió al embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Cabrera, para tratar temas de cooperación bilateral y modernización de las instalaciones del SPI.

Durante el encuentro, Cabrera destacó que se conversó sobre la renovación de las instalaciones del SPI en Corozal Este y la ampliación del entrenamiento conjunto entre ambos países. Además, resaltó el profesionalismo de los miembros del SPI, especialmente tras su reciente acción decisiva contra presuntos narcotraficantes durante una visita de alto nivel de Estados Unidos a Panamá.

El encuentro refleja el compromiso de fortalecer la seguridad y la cooperación internacional, así como la preparación del personal del SPI para enfrentar desafíos en materia de protección institucional.

