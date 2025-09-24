Alcaldía de Panamá inaugura el Paseo de las Estrellas y reconoce a 20 personalidades panameñas

La Alcaldía de Panamá, bajo la administración del alcalde Mayer Mizrachi, inauguró el Paseo de las Estrellas en Calle Uruguay, un hito cultural y turístico único en la región, que forma parte del plan municipal para fortalecer la identidad, la cultura y el turismo de la ciudad.
El Paseo de las Estrellas es un espacio permanente que reconoce y enaltece a 20 personalidades panameñas de la música, el deporte, el arte y la cultura que han dejado huella dentro y fuera del país. Entre los homenajeados se encuentran:
- Rubén Blades
- Atheyna Baylon
- Olga Sinclair
- Los Rabanes
- Omar Alfanno
- César Barría
- Los Gaitanes
- Roberto Durán
- Danilo Pérez (padre)
- Erika Ender
- Samy y Sandra Sandoval
- Eduardo Navarro
- Irving Saladino
- Nando Boom
- Jaime Ingram
- Mariano Rivera
- Román Torres
- Jorge Ledezma B.
- El General
- Laffit Pincay
Con esta iniciativa, el alcalde Mizrachi deja un legado permanente para la ciudad, reafirmando el compromiso de su administración con la promoción del talento nacional, la memoria cultural y la proyección internacional de Panamá.