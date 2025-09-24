Alcaldía de Panamá inaugura el Paseo de las Estrellas y reconoce a 20 personalidades panameñas

La Alcaldía de Panamá , bajo la administración del alcalde Mayer Mizrachi, inauguró el Paseo de las Estrellas en Calle Uruguay, un hito cultural y turístico único en la región, que forma parte del plan municipal para fortalecer la identidad, la cultura y el turismo de la ciudad.

El evento se realiza en el marco de la celebración de los Premios Juventud 2025 en Panamá, aprovechando la llegada de artistas, medios y público internacional para proyectar a Panamá como un destino cultural de primer nivel.

El Paseo de las Estrellas es un espacio permanente que reconoce y enaltece a 20 personalidades panameñas de la música, el deporte, el arte y la cultura que han dejado huella dentro y fuera del país. Entre los homenajeados se encuentran:

Rubén Blades Atheyna Baylon Olga Sinclair Los Rabanes Omar Alfanno César Barría Los Gaitanes Roberto Durán Danilo Pérez (padre) Erika Ender Samy y Sandra Sandoval Eduardo Navarro Irving Saladino Nando Boom Jaime Ingram Mariano Rivera Román Torres Jorge Ledezma B. El General Laffit Pincay

Con esta iniciativa, el alcalde Mizrachi deja un legado permanente para la ciudad, reafirmando el compromiso de su administración con la promoción del talento nacional, la memoria cultural y la proyección internacional de Panamá.