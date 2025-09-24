Panamá Nacionales -  24 de septiembre de 2025 - 11:37

Alcaldía de Panamá inaugura el Paseo de las Estrellas y reconoce a 20 personalidades panameñas

La Alcaldía de Panamá inauguró el Paseo de las Estrellas, para reconocer y enaltecer a personalidades panameñas de la música, el deporte, el arte y la cultura.

Ana Canto
Por Ana Canto

La Alcaldía de Panamá, bajo la administración del alcalde Mayer Mizrachi, inauguró el Paseo de las Estrellas en Calle Uruguay, un hito cultural y turístico único en la región, que forma parte del plan municipal para fortalecer la identidad, la cultura y el turismo de la ciudad.

El evento se realiza en el marco de la celebración de los Premios Juventud 2025 en Panamá, aprovechando la llegada de artistas, medios y público internacional para proyectar a Panamá como un destino cultural de primer nivel.

El Paseo de las Estrellas es un espacio permanente que reconoce y enaltece a 20 personalidades panameñas de la música, el deporte, el arte y la cultura que han dejado huella dentro y fuera del país. Entre los homenajeados se encuentran:

  1. Rubén Blades
  2. Atheyna Baylon
  3. Olga Sinclair
  4. Los Rabanes
  5. Omar Alfanno
  6. César Barría
  7. Los Gaitanes
  8. Roberto Durán
  9. Danilo Pérez (padre)
  10. Erika Ender
  11. Samy y Sandra Sandoval
  12. Eduardo Navarro
  13. Irving Saladino
  14. Nando Boom
  15. Jaime Ingram
  16. Mariano Rivera
  17. Román Torres
  18. Jorge Ledezma B.
  19. El General
  20. Laffit Pincay

Con esta iniciativa, el alcalde Mizrachi deja un legado permanente para la ciudad, reafirmando el compromiso de su administración con la promoción del talento nacional, la memoria cultural y la proyección internacional de Panamá.

