Alcaldía de Panamá abre concurso "Calles que Brillan" con 16 comunidades

La luz navideña llegará este año a 16 comunidades de la capital que aceptaron el reto e inscribieron sus sectores en el concurso “Calles que Brillan”, una iniciativa organizada por la Alcaldía de Panamá como parte del Festival Internacional Navideño 2025 “City of Stars”.

Las comunidades inscritas representan diversos corregimientos del distrito de Panamá, entre ellas: La Capuchina y Buena Vista en Tocumen; Calle Belén y Calles de Los Lirios (calle 75) en San Francisco; Villa Grecia y la Calle Principal de Las Lajas en Las Cumbres; Calle 13 Reparto Nuevo Panamá en Parque Lefevre; Altos del Chase en Betania; Sector 18 en Las Mañanitas; y Kuna Nega en Ancón.

También participan: Sector A, Tierra Prometida en Ernesto Córdoba; Montería en Pedregal; Calle D y Soldados de la Cruz en Chilibre; Manzana 17, Felipillo en 24 de Diciembre; Villa Lorena y Calle María Reina en Río Abajo.

Un concurso para rescatar la tradición y la creatividad

image

El concurso busca promover la creatividad, la unidad comunitaria y el rescate de las tradiciones decembrinas, incentivando la decoración de calles y avenidas con luces y adornos navideños.

El jurado tomará en cuenta los siguientes criterios de evaluación:

Espíritu navideño (alumbrado y decoración): 40%

Creatividad y originalidad: 30%

Participación comunitaria: 20%

Uso de materiales reciclables o sostenibles: 10%

Fechas de evaluación y anuncio de ganadores

La evaluación de las calles inscritas se llevará a cabo del 1 al 18 de diciembre, y los ganadores serán anunciados el viernes 19 de diciembre, como parte de las actividades centrales del festival.

Con este concurso, la Alcaldía de Panamá continúa impulsando iniciativas que fortalecen las tradiciones navideñas y fomentan el sentido de pertenencia en las comunidades capitalinas.