Alcaldía de Panamá digitaliza pagos para permisos del Festival City of Stars

La Alcaldía de Panamá dio un paso importante hacia la modernización de sus trámites al implementar, por primera vez, la digitalización de pagos en la obtención de permisos de venta para el Festival Internacional Navideño “City of Stars 2025”.

Los microempresarios que participan en la jornada de Ventanilla Única pudieron realizar sus pagos de Paz y Salvo utilizando plataformas como Yappy, Sistema Clave y Mastercard, dejando atrás las filas interminables y las amanecidas que históricamente acompañaban este proceso.

Según explicó Spencer Juárez, subdirector de Microempresarios de la Alcaldía de Panamá, esta transformación busca agilizar los trámites y ofrecer una experiencia más eficiente a los comerciantes que dependen de estos permisos para operar en eventos de alta demanda.

La Alcaldía de Panamá aplicó la digitalización de pagos en el otorgamiento de permisos de venta en el Festival Internacional Navideño "City of Stars 2025".



Señaló que por primera vez los microempresaarios que participan de este proceso utilizaron la plataforma digital Yappy.

Digitalización total de documentos

Además del nuevo sistema de pagos, la comuna capitalina también digitalizó mediante escaneo toda la documentación relacionada con los Paz y Salvo de diversas instituciones. Este proceso permitirá acelerar la entrega de permisos, programada para el 26 de noviembre, beneficiando a cientos de emprendedores.

Permisos aplican para el Desfile de Navidad y actividades en 22 parques

Los permisos gestionados durante esta jornada contemplan la venta de productos en el Desfile de Navidad del 14 de diciembre, así como en las diferentes actividades que realizará la Alcaldía de Panamá en 22 parques del distrito capital, como parte de la temporada festiva.

Con esta iniciativa, la Alcaldía continúa impulsando la digitalización de sus servicios, una tendencia que busca mejorar la atención ciudadana y optimizar la logística de los eventos más concurridos del año.