Alcaldesa de San Miguelito explica la licitación para la nueva empresa de recolección de basura

La alcaldesa de San Miguelito , Irma Hernández, informó que el distrito ejecuta su plan operativo “Misión Limpieza”, una estrategia que busca mitigar la alta generación de residuos que se produce tradicionalmente en los últimos meses del año.

"Estamos con nuestro plan operativo, la Misión Limpieza que busca mitigar la excesiva generación de residuos que tenemos siempre a final de año… parte de nuestra Misión Limpieza corresponde a tener mayor equipo operativo y personal dentro de las calles y veredas del distrito de San Miguelito para poder mitigar esta cantidad de residuos", explicó Hernández.

La iniciativa incluye el refuerzo de cuadrillas, aumento de maquinaria y atención prioritaria en zonas con mayor acumulación de desechos.

Licitación pública para seleccionar nueva empresa recolectora en San Miguelito

La alcaldesa de San Miguelito, @irmaehernandezb, explica el proceso de recaudación de la tasa de aseo que será asumida por el municipio del distrito a partir del 19 de enero de 2026. pic.twitter.com/35FIegpU1g — Telemetro Reporta (@TReporta) November 20, 2025

La alcaldesa también confirmó que se encuentra en marcha un proceso de licitación transparente y competitivo para contratar una nueva empresa de recolección de basura, con el objetivo de mejorar la calidad del servicio en el distrito.

"Estamos en un proceso de licitación que es transparente, tiene competitividad libre… estamos procurando que estos requisitos que existen dentro de los términos de referencia establecidos en nuestro pliego de cargos sean científicos y sean medibles, así que esperamos que la empresa que venga sea una empresa con la capacidad de responder", señaló.

La licitación está vigente en el portal de PanamaCompra con modalidad de cotización en línea, dividida en tres renglones, según explicó Hernández.

Tres zonas diferentes para garantizar eficiencia en el servicio

"Como son tres renglones, una empresa puede aplicar a los tres renglones diciendo que tiene la capacidad para todas o tres empresas pueden aplicar a diferente o cuatro pueden aplicar en el primer renglón, cinco en el segundo renglón, siete en el tercer renglón y se escoge una… pic.twitter.com/GGW5kJ91bT — Telemetro Reporta (@TReporta) November 20, 2025

Los renglones responden a las características urbanas de las distintas zonas de San Miguelito:

Áreas con mayor cantidad de veredas y lomas

Sectores comerciales

Zonas marcadamente residenciales

"Como son tres renglones, una empresa puede aplicar a los tres renglones diciendo que tiene la capacidad para todas o tres empresas pueden aplicar a diferente… se escoge una para cada renglón", detalló la alcaldesa.

El municipio espera que este proceso permita seleccionar empresas con la capacidad técnica, operativa y logística para atender adecuadamente la alta demanda de recolección en el distrito.