Alcaldía de Panamá cierra temporalmente oficinas en Las Cumbres

La Alcaldía de Panamá informó este lunes que el Centro de Atención al Contribuyente ubicado en Las Cumbres permanece cerrado temporalmente debido a la falta de suministro eléctrico que afecta al sector.

Alcaldía de Panamá reanudará la atención cuando se restablezca el servicio

.@Panamaalcaldia comunica que debido a la falta de suministro eléctrico en el sector de Las Cumbres el Centro de Atención al Contribuyente ubicado en esta área permanece cerrado temporalmente.



Agrega que la atención al público será reanudada en cuando se restablezca el servicio. https://t.co/k53cpyLUiO — Telemetro Reporta (@TReporta) November 21, 2025

Según la comuna capitalina, la atención al público será reanudada tan pronto como se restablezca el servicio, por lo que recomiendan a los usuarios mantenerse atentos a los canales oficiales para nuevas actualizaciones.

Mientras continúe la afectación, los contribuyentes pueden realizar sus trámites a través de las plataformas digitales de la Alcaldía o acudir a otras sedes operativas dentro del distrito.