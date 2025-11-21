Panamá Nacionales -  21 de noviembre de 2025 - 10:10

Alcaldía de Panamá cierra temporalmente oficinas en Las Cumbres

La oficina de Atención al Contribuyente de la Alcaldía de Panamá en Las Cumbres está cerrada por falta de energía.

@Mupa
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Alcaldía de Panamá informó este lunes que el Centro de Atención al Contribuyente ubicado en Las Cumbres permanece cerrado temporalmente debido a la falta de suministro eléctrico que afecta al sector.

Alcaldía de Panamá reanudará la atención cuando se restablezca el servicio

Según la comuna capitalina, la atención al público será reanudada tan pronto como se restablezca el servicio, por lo que recomiendan a los usuarios mantenerse atentos a los canales oficiales para nuevas actualizaciones.

Mientras continúe la afectación, los contribuyentes pueden realizar sus trámites a través de las plataformas digitales de la Alcaldía o acudir a otras sedes operativas dentro del distrito.

