Artesanos avanzan en su acreditación con apoyo del Ministerio de Cultura y la Alcaldía de Panamá

Un total de 50 artesanos panameños de diversos corregimientos del distrito iniciaron el proceso de acreditación y renovación formal por parte del Ministerio de Cultura y la Alcaldía de Panamá.

Microempresarios de Ancón, Alcalde Díaz, Bella Vista, Betania, Calidonia, Curundú, Santa Ana, Las Cumbres, Pacora, Parque Lefevre, Pedregal, Río Abajo, Tocumen y 24 de Diciembre acudieron al Centro de Capacitación del edificio Las Américas para registrar y actualizar sus datos.

Marisol Rivas, jefa del Departamento de Capacitación del Municipio, explicó el uso del código QR y las ventajas de integrar un banco de datos actualizado, lo que permitirá a los artesanos participar en bazares, ferias y festivales con sus creaciones.

Además, destacó que, mediante los nuevos cursos de formación, los participantes podrán fortalecer el dominio de sus técnicas, así como mejorar la confección y preservación de sus productos.