Panamá Nacionales -  21 de noviembre de 2025 - 14:15

Artesanos avanzan en su acreditación con apoyo del Ministerio de Cultura y la Alcaldía de Panamá

Los artesanos iniciaron el proceso de acreditación y renovación formal por parte del Ministerio de Cultura y la Alcaldía de Panamá.

Artesanos avanzan en su acreditación.

Artesanos avanzan en su acreditación.

Cortesía
Ana Canto
Por Ana Canto

Un total de 50 artesanos panameños de diversos corregimientos del distrito iniciaron el proceso de acreditación y renovación formal por parte del Ministerio de Cultura y la Alcaldía de Panamá.

Microempresarios de Ancón, Alcalde Díaz, Bella Vista, Betania, Calidonia, Curundú, Santa Ana, Las Cumbres, Pacora, Parque Lefevre, Pedregal, Río Abajo, Tocumen y 24 de Diciembre acudieron al Centro de Capacitación del edificio Las Américas para registrar y actualizar sus datos.

Marisol Rivas, jefa del Departamento de Capacitación del Municipio, explicó el uso del código QR y las ventajas de integrar un banco de datos actualizado, lo que permitirá a los artesanos participar en bazares, ferias y festivales con sus creaciones.

Además, destacó que, mediante los nuevos cursos de formación, los participantes podrán fortalecer el dominio de sus técnicas, así como mejorar la confección y preservación de sus productos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1991944545026634180&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

MEF destaca necesidad de fortalecer la interconectividad del Estado para mejorar el servicio público

IDAAN aclara rumores de contaminación y asegura agua potable para Pacora y La Chorrera

Colón Puerto Libre revela impacto económico y social tras su Primer Censo Empresarial

Recomendadas

Más Noticias