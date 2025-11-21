Artesanos avanzan en su acreditación con apoyo del Ministerio de Cultura y la Alcaldía de Panamá

Un total de 50 artesanos panameños de diversos corregimientos del distrito iniciaron el proceso de acreditación y renovación formal por parte del Ministerio de Cultura y la Alcaldía de Panamá.
Marisol Rivas, jefa del Departamento de Capacitación del Municipio, explicó el uso del código QR y las ventajas de integrar un banco de datos actualizado, lo que permitirá a los artesanos participar en bazares, ferias y festivales con sus creaciones.
Además, destacó que, mediante los nuevos cursos de formación, los participantes podrán fortalecer el dominio de sus técnicas, así como mejorar la confección y preservación de sus productos.