Panamá Nacionales -  2 de diciembre de 2025 - 07:52

Bomberos y Policía Nacional rescatan a ciudadano en crisis en el Puente de las Américas

Bomberos y Policía Nacional rescataron a un ciudadano en crisis en el Puente de las Américas mediante diálogo y acompañamiento.

Noemí Ruíz
Noemí Ruíz

Un ciudadano que atravesaba un momento de crisis emocional fue rescatado este martes por unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP) en coordinación con la Policía Nacional, en un operativo que destacó por el manejo humano y especializado de la situación.

De acuerdo con el informe preliminar, los equipos de emergencia lograron establecer un diálogo cercano con la persona afectada, utilizando técnicas de contención, escucha activa y acompañamiento emocional para ponerlo a salvo sin que se registraran incidentes mayores.

El BCBRP informó que, tras ser asegurado, el ciudadano fue trasladado para recibir atención médica y apoyo psicológico, garantizando su bienestar inmediato.

La institución reiteró la importancia de brindar asistencia oportuna en situaciones de crisis y recordó que la cooperación entre estamentos de seguridad resulta clave para salvaguardar la vida.

