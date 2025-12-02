Multitudes acuden a las Naviferias del IMA: denuncian "juega vivo" en La Chorrera

Las Naviferias del Instituto de Mercadeo Agropecuario ( IMA ) iniciaron con una alta afluencia en las provincias de Chiriquí, Herrera y Los Santos, donde miles de consumidores madrugaron para asegurar la caja navideña de B/.15, uno de los productos más buscados en la temporada.

En el distrito de Bugaba, en Chiriquí, la jornada arrancó antes de las 5:00 a.m. con una masiva asistencia. Productores locales aprovecharon el evento para ofrecer sus artículos a los compradores que acudieron desde tempranas horas. El director del IMA, Nilo Murillo, calificó el inicio de las Naviferias como exitoso y destacó que en varios puntos ya no se reportan largas filas.

"Estamos en Bugaba, Barú, Renacimiento. En Herrera estamos en Monagrillo, La Arena, Chitré; en Los Santos, en Las Tablas, Guararé, La Villa. En Azuero me han informado que ya no tenemos filas", detalló. También agradeció a las instituciones que apoyan la logística del operativo.

Denuncias por “juega vivo” en las Naviferias del IMA en La Chorrera

Mientras en el interior del país la venta avanzaba con normalidad, en la tienda permanente del IMA en La Chorrera, capital de la provincia de Panamá Oeste, surgieron denuncias de consumidores por supuestos casos de “juega vivo”.

Vecinos reportaron que algunas personas llegan desde el día anterior para guardar puestos y luego venden los cupos por B/.3, una práctica que afecta a quienes acuden desde temprano con la intención de comprar de manera regular.

Ante estos señalamientos, Murillo reiteró su llamado a no madrugar innecesariamente: "La gente quiere salir temprano, quiere ir a sus trabajos, quieren hacer sus quehaceres, y yo no les voy a quitar eso. Yo les indico: no vengan temprano, no tienen que madrugar, no tienen que llegar el día anterior, pero si lo quieren hacer, son libres de hacerlo".

Las Naviferias continuarán en los próximos días en diversos distritos del país como parte de la programación navideña del IMA.